Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir bankada müdürlük yapan kadın saldırıya uğradı. Saldırgan, genç kadına otomobilini park ettikten sonra işine gitmek isterken bir anda tokat atmaya başladı. Uzun süre direnen kadının çığlıkları üzerine olay yerinden kaçan zanlı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

Kuşadası'nda banka müdürü bir kadın işine gitmek isterken bir saldırgan tarafından darp edildi. Olay, saat 09.00 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir özel bankanın müdürü olan P.Y, otomobilini park edip işine gitmek isterken, S.T. tarafından tekme tokat saldırıya uğradı.

GENÇ KADIN SALDIRGANA UZUN SÜRE DİRENDİ

Neye uğradığını şaşıran genç kadın saldırganı durdurmak isterken, S.T'nin tekme ve tokatlarına maruz kaldı. Defalarca yumruklanan genç kadın saldırgana uzun süre direndi. P.Y'nin yardım çığlıklarından sonra S.T. olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE YAKALANDI

Yaralı kadın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri kameraları detaylı inceleyerek sokak ortasında dehşet saçan saldırganı tespit etti. Kısa süre içerisinde S.T, saklandığı yerden yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.