Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, bir feribot karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpıştıktan sonra battı. Ölümcül kazada gelen ilk bilgilere göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi.
29.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:05
Bangladeş'te, bir feribot karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpıştıktan sonra battı. Kaza sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.
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60 YOLCU BULUNUYORDU
Bangladeş'te bu sabah şehirler arası yolcu taşıyan bir feribot, Chadpur şehrinden 60 yolcu ile Dakka seferine çıktı. İki katlı feribot, Buriganga nehrinde Dakka'ya gelmek üzereyken karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpışarak battı. Olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaştı. Birkaç yolcunun yüzerek kurtulduğunu belirtilirken ölü sayısının artması bekleniyor.
Öte yandan, feribotta yer alan yolcuların yakınları olay yerine akın etti.