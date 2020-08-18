Bamya tohumu nasıl kullanılır? Bamya tohumu faydaları, bamya tohumu hangi hastalıklara iyi gelir?

Sağlığa faydalı pek çok doğal ürün vardır. Bu meyve, sebzeleri veya tohumları doğru şekilde doğru zamanda kullanarak sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Bamya pek çok araştırmaya konu olmuş bir sebzedir. İçerisinde bulunan zengin mineralleri ve vitaminlerine ek olarak lif kaynağıdır.

Doğru şekilde ayıklanmadığında tüketilmesi zor bir yemek olan ve fazla tercih edilmeyen bamya, vücudumuz için gerekli pek çok vitamini ve minerali içinde bulundurur. Doğru şekilde ayıklanmış ve limonlu içinde bekletilmiş olan bamya yemeği salyalı yapıda olmaz. Böylece daha kolay tüketebilirsiniz.

Yemeğini tüketmeyi çok fazla tercih etmeyenler için bamya tohumu çok iyi bir seçenektir.

BAMYA TOHUMU NEDİR?

Bamya bitkisinin içini açıp çıkarılan çekirdekler, bamya tohumudur. Bu çekirdeklerin kurutulmuş hali tüketilir. Vitamin ve mineral bakımından zengindir.

BAMYA TOHUMU FAYDALARI

Bamya tohumu enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Virüs, mantar veya bakteri gibi mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi olan bamya tohumu; ayak mantarına, idrar yolu enfeksiyonuna çok iyi gelir.

Kansere karşı bariyer kurar.

İçerisinde bulunan bol miktarda antioksidan sayesinde hücrelerin sağlığı geliştirilir ve yenilenir. Böylece kanserleşme eğilimine karşı vücudumuzu korur. Sindirim sistemini olumlu etkileyen bamya tohumu, kolon kanseri dahil pek çok kanser türü ile savaşır.

Vücutta tümör oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Mevcut tümörlerin büyüyerek yayılmasını yavaşlatır.

Bilişsel fonksiyonları iyileştirme gücüne sahiptir.

Bamya tohumu beyin ve sinir sistemindeki hücrelerin canlılığını korur ve yenilenmesine yardımcı olur. B vitamini açısından zengin olması sebebiyle sinir sistemini korur. Böylece bilişsel fonksiyonlar olumlu etkilenir. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğünün de önüne geçer.

Kabızlık veya bağırsak tembelliği gibi sorunların oluşumu önlenir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışması için besinlerle gerekli lifi almalıyız. Diyet lifleri adı verilen bu lifler, besinlerin gastrointestinal sistem esnasında sindirime uğramayan ve dışarı atılan kısmıdır. Diyet lifler, dışkı hacmini artırır. Böylece sindirim sisteminin çalışma hızı da artar.



Sindirim sistemini düzenler.

Kansızlık sorunu olan kişiler için faydalıdır. Kan değerlerinin normal düzeye gelmesini sağlar.

Kemik ağrılarına iyi gelir.

Bamya tohumu vücudumuzun savunma sistemini güçlendirir.

Kış aylarında soğuk algınlığına koruyucu bir kalkan oluşturur.

Astım ve bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde olumlu bir etkendir.

Düzenli olarak tüketildiğinde reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarını önler.

Uzun süreli tokluk hissi verir.

Antioksidan etkisi ile anti - stres etkiye sahiptir.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR? BAMYA TOHUMU KULLANIMI

Bamya tohumunu yutarak tüketebilirsiniz:

9 veya 10 adet bamya tohumunu direkt olarak yutabilirsiniz.

Bamya tohumu ile çay yapabilirsiniz:

Eğer yutmada zorlanırsanız karabiber tanelerini veya kahve çekirdeğini öğütür gibi öğütebilirsiniz. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Öğüttükten sonra yoğurda karıştırarak yiyebilirsiniz. Ayrıca, üzerine kaynar su ekleyip demleyerek çay olarak içebilirsiniz. Çay şekilde tüketerek sıvı ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. French press ile de demleyebilirsiniz.

Bamya tohumlarını su içerisinde beklettikten sonra da tüketebilirsiniz. Akşam bir bardak oda sıcaklığında olan su içerisine, bamya tohumu atarak bekletin. Ertesi gün içerisinde tüketebilirsiniz. Günlük 9 - 10 adet bamya tohumu yeterlidir.

BAMYA TOHUMU ZAYIFLAMA

Bamya tohumu kilo vermeye yardımcı olur. Sağlıklı kilo vermek için ve verilen kiloların geri alınmasını önlemek için bamya tohumu tercih edilebilir. İçeriğinde yüksek lif bulunması sebebiyle tokluk hissi veren bamya tohumu zayıflama döneminde önemli bir destekçisidir.

Lifli bir besin olmasının diğer olumlu etkilerinden biri de ani kan şekeri yükselişe veye düşüşünü engellemesidir. Ayrıca, 100 gram tohum yaklaşık olarak 40 kalori gibi az bir miktara denk gelir. Yüksek potasyum sebebiyle de idrar söktürücü etkisi vardır.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ

Bamya tohumu kürü için gerekli malzemeler;

10 - 15 adet bamya tohumu

1 çay kaşığı zeytinyağı ya da bal

Bamya tohumu kürü nasıl hazırlanır?

Bamya tohumlarını bir mutfak robotu veya baharat öğütücüsü ile kahve çekirdeği veya tane karabiberi öğütüyormuş gibi öğütün. Ufak bir kapta zeytinyağı veya bal ile öğütülmüş bamya tohumunu macun kıvamına getirin. Günlük olarak tüketebilirsiniz.

Daha fazlasını tüketmeyiniz.