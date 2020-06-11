Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İlçeye bağlı kırsal Aksakal Mahallesi'nde yaşayan Seher Koçyiğit, yalnız yaşadığı evde komşuları tarafından ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Koçyiğit'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KOMŞUSU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı araştırmada, katil zanlısının Koçyiğit'in komşusu G.K. (55) olduğu tespit edildi. G.K'nin evinde Seher Koçyiğit'e ait altın küpe ve iki yüzük ele geçirildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.