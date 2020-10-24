Balıkesir'de belediyeyi icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı

Erdek Belediyesi'nde çalışan 6 memur 11 aylık maaş ve sosyal haklarının ödenmediğini gerekçe göstererek belediye hakkında icra takibi başlatırken, dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Başkanvekili Hasan Yapakçı, Başkan Yardımcıları Canan Kırdar, Hulusi Ay, Zabıta Müdürü Osman Erdoğan ve Mali İşler Müdürü Ekrem Çetinkaya hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle Erdek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Kaymakamlık ilgililer hakkında soruşturma izni verdi.

Muvafakatname verilmemekle tehdit edildiler

Belediye hakkında icra takibi başlatan 6 memur, önce Erdek Belediyesi yöneticileri tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü.

Belediye yöneticilerinin memurların işe giriş referanslarını teker teker arayarak icra takibini geri çekmeleri konusunda baskı yaptıkları ve memurların başka belediyelerde çalışmaları için muvafakatname verilmek istenmediği de öne sürüldü.

Önce mitinge götürdüler sonrada soruşturma başlattılar

Ardından belediye hakkında icra takibi başlatan memurlar hakkında yerel seçimlerinde zorla götürüldükleri Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği mitinglere, araç konvoyları ve toplantılarına faal olarak katıldıkları gerekçe gösterilerek idari soruşturma başlatıldı. Erdek Belediye Başkan Yardımcısı ve Disiplin Komisyonu Başkanı Hulusi Ay tarafından idari soruşturma kapsamında CHP'li belediye CHP mitingine katıldıkları için memurlardan savunma istedi.

Çalıştıkları bölümlerin kapı ve pencereleri söküldü

Bunlarla da yetinmeyen yerel yönetim son olarak icra takibi başlatan memurların çalıştıkları ofislerin kapı ve pencerelerini söktü. Bir çok resmi ve gizli kalması gereken evrakların ise ortada gezdiği ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bu bölümde İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından da bir tespit yapıldı. Tespitlerde evlendirme cüzdanı ve diğer evlendirme muhtelif evraklarının hiçbir güvenliğinin olmadığı, evlendirme mührünün ve dosyalarının emniyette olmadığının da tutanakla tespit edildiği öğrenildi. Erdek Belediyesi'nde çalışan ve 11 aylık maaş ve sosyal haklarının ödenmediğini gerekçe göstererek belediye hakkında icra takibi başlatan 6 memurla ilgili yerel yönetimin daha nasıl bir mobbing uygulayacağı ise bilinmediği ileri sürülüyor.

Bu arada Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Avukat Mehmet Birol Şahin Erdek Belediyesi'nin tarih yazdığını bildirdi. Şahin, "11 aylık maaş alacağı için İcra'ya başvuran memurların çalıştıkları odanın kapı ve pencerelerini söktüler. CHP'nin avara kasnak gibi gezen Genel Başkan Yrd. Ahmet Akın, boş beleş açıklamalar yapan Milletvekilleri, CHP İl Başkanı gram vicdanınız varsa, söylediklerinde gram samimiyet, yüzünüzde gram utanma duygusu varsa Erdek Belediyesi'ne gidin, iki laf edin"diye konuştu. - BALIKESİR