Balık tezgahında yavru hamsi isyanı

Bursa'da yavru hamsilerin tutulup halde satılması balıkçıları bile isyan ettirdi. Aldıkları kasalardaki balıkları tezgaha çıkartmak için hazırlanan balıkçılar kasalardan serçe parmaktan daha küçük hamsilerin çıkmasına tepki gösterdi. Balıkçı Kadir Altın bu boyuttaki hamsilerin tutulmaya devam etmesi durumunda 1 ay içinde denizde hamsi kalmayacağını söyledi.

