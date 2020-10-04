Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor

27 Eylül sabahı Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar, devam ediyor. Azerbaycan topraklarını işgal ederek masum insanlara saldıran Ermanistan'ın ağır kayıplar verdiği yönündeki haberler gelmeye devam ediyor.

REKLAM PANOLARINDA HAREKATTAN GÖRÜNTÜLER

Topraklarını kanının son damlasına kadar savunan Azerbaycan, başkentinde ilginç bir uygulamaya imza attı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürerken, Azerbaycanlı vatandaşlara başkent Bakü meydanındaki reklam panolarında harekattan görüntüler gösterilmeye başlandı.

SİHA'LAR İLE ERMENİSTAN ZIRHLILARI İMHA EDİLİYOR

Bakü'nün sokaklarını dolduran panolar kent merkezinde olan bütün Azerbaycan vatandaşlarının dikkatini çekiyor. Görüntülerde Türkiye merkezli SİHA'ların Ermenistan zırhlılarını imha ettiği görülüyor.



