Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Fakıllı köyünde bakkal işleten Mustafa Işık, yaklaşık 1 yıl önce bulduğu yavru kediyi dükkanının önünde beslemeye başladı. Kediye dükkanındaki kek ve bisküvilerden de veren Işık, zaman içerisinde kediye mama da yedirmeyi ihmal etmedi. Bazı günlerde kediyi beslemeyi unutan Mustafa Işık, sevimli hayvanın dükkanına girerek raftaki keklerden yediğini fark etti.

Bir süre kediyi takip eden Işık, hayvanın bakkala girerek yeşil renk paketli keklerden aldığını ve yan taraftaki boş alanda yediğini gördü. Kedinin rahatça alabilmesi kekleri alt raflara koyduğunu belirten Işık, hayvanın aç kaldığı zamanlarda gelip bakkaldan istediği gibi kek aldığını söyledi.

DÜKKANA SADECE KEDİYİ GÖRMEYE GELENLER OLUYOR

Kedinin kendisine alıştığını söyleyen bakkal Mustafa Işık, "Bu kediyi bir yıl önce yavru olarak bakkalın önüne bırakılmış halde buldum. Aldım her gün besledim. Biraz büyüyünce ufalayarak kek vermeye başladım. Daha sonra yemek vermeyi unuttuğum zamanlar oldu. Bu kedi sabah, öğlen, aç olduğu zamanlarda bakkalı açmamı bekler. Benimle içeri girer ve direkt raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı çıkar. Orada paketi yırtıp keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direkt onu seçer. Müşteriler kedinin keki aldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor" dedi.