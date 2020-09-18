Bakanlık, yaşlı komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'yi kınadı: Her türlü şiddetin karşısında olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı komşusunu darbetmekten tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'yi kınadı. Açıklamada, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" ifadeleri yer aldı.
Şarkıcı Halil Sezai, tartıştığı yaşlı komşusunu darbettiği gerekçesiyle dün akşam tutuklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai'nin komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbetmesiyle ilgili olarak, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" açıklaması yaptı.
BAKANLIKTAN ŞİDDET GÖREN KOMŞUYA ZİYARET
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Meriç'in darbedilmesinin herkesi derinden üzdüğü ifade edilerek, şöyle denildi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."
NE OLMUŞTU?
Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti. Dün mahkemeye çıkarılan Sezai, tutuklanarak cezaevine gönderildi.