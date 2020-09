Bakanlık, yaşlı komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'yi kınadı: Her türlü şiddetin karşısında olacağız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı komşusunu darbetmekten tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'yi kınadı. Açıklamada, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Şarkıcı Halil Sezai, tartıştığı yaşlı komşusunu darbettiği gerekçesiyle dün akşam tutuklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai'nin komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbetmesiyle ilgili olarak, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" açıklaması yaptı. BAKANLIKTAN ŞİDDET GÖREN KOMŞUYA ZİYARET Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Meriç'in darbedilmesinin herkesi derinden üzdüğü ifade edilerek, şöyle denildi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."