Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini müjdeledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
- Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık.
- 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız."
- 3.faz sosyal yardım desteğiyle 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık.
- Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar üç fazda 6 milyon haneyi geçti.
- 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.
- İşten çıkarmayı engelleyen düzenlemeyle fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.
- Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.