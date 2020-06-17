Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

- Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık.

- 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız."

- 3.faz sosyal yardım desteğiyle 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık.

- Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar üç fazda 6 milyon haneyi geçti.

- 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

- İşten çıkarmayı engelleyen düzenlemeyle fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.