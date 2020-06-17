Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini müjdeledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs sürecinde devreye alınan Sosyal Koruma Kalkanı paketiyle 20,5 milyar destek sağlandığını bildiren Selçuk, normalleşme sürecinde de desteklerin devam edeceğini müjdeledi. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

2022'de devreye alınması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında da konuşan Selçuk, işçinin kazanılmış haklarının geri gitmemesi için çalışıldığını belirtti.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık. 3. faz sosyal yardım desteği kapsamında 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor. 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.

6 MİLYONDAN FAZLA HANEYE SOSYAL YARDIM

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar, üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Nakdi ücret desteğinde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda.

400 BİN İŞVEREN KISA ÇALIŞMADAN ÇIKTI

İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme kapsamında fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti. İstihdam Kalkanı paketiyle Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

İŞÇİNİN HAKLARI KORUNACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız. Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz. Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor.

Kaynak: AA