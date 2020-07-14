Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadelerini kullandı.

Türkiye LGBTİ Birliği adlı bir Twitter hesabından Hz. Muhammed'in resmedildiği bir karikatür paylaşılmış ve "İslam = pedofili" yazılmıştı. Tepki çeken karikatürün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, paylaşımında Peygamber Efendimize hakaret eden şüphelinin yakalandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye LGBTİ Birliği adlı eşcinsel haklarını savunduğunu iddia eden yapı, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda ismi geçen yapı, İslam dininin pedofiliyi (küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girme) savunduğunu iddia ederek, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i de bununla suçlayarak hakarette bulundu. Sosyal medya üzerinden "Türkiye LGBTİ Birliği" isimli oluşuma yönelik gösterilen tepkinin ardından adı geçen oluşum sosyal medya hesabını kapatarak, "paylaşımların kendileriyle ilgisi olmayan kişiler tarafından yapıldığını" öne sürdü.