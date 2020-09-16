Bakan Soylu: Siirt'te 5 terörist ölü ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te 5 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerimiz bugün Siirt'te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadesini kullandı.

ANKARA, -