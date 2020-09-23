Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin kimlere yüklenmesi, terör örgütünün yapılanması, AYM yaşanan polemiğe kadar birçok konuyu değerlendirdi. "Size buradan güzel bir haber daha vereyim" diyen Soylu, çipli kimliklere ilişkin, "Bu parmak izlerimizi işleyen yerli ve milli sistem değil, yabancı sistem. Şimdi HAVELSAN'la POLSAN güzel bir şirket kurdular. Yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi milli ve yerli bir yazılımla kendimizin işleyeceği yepyeni bir sisteme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bir güzel haberle başlayalım. 386. gün olması lazım. Diyarbakır annelerinde. Hakikaten Türkiye'de teröre karşı, dünyada teröre karşı ana yüreği kendi evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bugün 17. aileyle Irak'ın Kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın olacak. Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı aradım. Diyarbakır Ailelerinde böyle bir kavuşma olduğunu söyledim. Ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet. Büyük bir fiili galibiyet. Ve terörü destekleyen bütün unsurlara belediyesinden siyasi partisine kadar. İnşallah daha iyi haberler almış oluruz.

"İKNA METODUMUZ 700'Ü AŞTI"

Çok mesafe alındı ve çok ciddi çaba sarf edildi. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu teröre karşı konsept bambaşka bir konsept. İkna metodumuz 700'ü aştı. Terör örgütünün içini karıştıran, PKK'nın psikolojisini çökerten, güveni azaltan önemli bir adım. Bu yıl o da 162 oldu. 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna yöntemiyle. Ne yapıyoruz? Aileleriyle temas kuruyoruz. Mutlaka aileleriyle temasa giriyorlar çünkü. Bu terör örgütüne gitmelerini engelleniyor.

"ELİMİZDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI VAR"

Biz terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz, daha fazla ikna ediyoruz. Bu yıl 200'ü tamamlarız. Çünkü temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde. Biz teker teker ailelerle iletişime giriyoruz. Jandarma ve Emniyete özel eğitimler verildi. Türkiye bütün dünyaya örnek yeni bir metot geliştirdi. Ve başarılı bir metot geliştirdi. TRT 1 Belgesel yaptı. Sol terör örgütlerinden de getirdiklerimiz var. Bu sene 1 tane getirebildik. Tüm bunlara yönelik başarılı bir çalışma yürüyor. Bugün buraya girerken oldu. Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Biz Türkiye'de hangi teröristin yaşadığını, nerede bulunduğunu biliyoruz. Tendürek'te mesela 4'ümüz 5'er metre yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Ağrı'da Kars'ta çok önemli mücadele ortaya konuldu. Iğdır'da mesela terörist kalmadı, bitti. Bizim elimizde terör örgütünün Türkiye, Suriye, Irak yapılanması var. Avrupa yapılanması var. Bizde terör örgütünün tüm yapılanmalar var. Yurt içine girdiği değerlendirilen terörist sayısı geçen sene 251.

"İHA TEKNOLOJİSİNİ BİZDEN İYİ KULLANABİLEN YOK"

Şimdi bir taraftan İHA, 2017 Mart Ocak aylarında bir söz söyledim, "Terör örgütüne büyük darbe vuracağız, bitireceğiz" Türkiye'nin üst bir teknoloji kabiliyeti elde etmesini başardı. Onur duydum. İHA teknolojisini dünyada bizden daha iyi kullanabilen yok. Muhteşem bir tabloyu Türkiye bu noktada ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Yaptığımız bir çok iş var fakat onlar içimizde gelişen işler. Şırnak-Hakkari operasyonları bizim için önemlidir. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Orada terörü bitirmeye gitti.

"ÇOCUK TERÖRİST DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Muhteşem bir tabloyu Türkiye bu noktada ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Yaptığımız bir çok iş var fakat onlar içimizde gelişen işler. Şırnak-Hakkari operasyonları bizim için önemlidir. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Orada terörü bitirmeye gitti. PKK'nın etkin olduğu, Münbiç, El-Arab'ı devşirmeye çalışıyorlar. 13-14 yaşındaki çocukları almaya çalışıyorlar. Çocuk terörist devşirmeye çalışıyorlar. Gidip BM ile anlaşma imzaladılar. Çocuk terörist devşirmeyeceğiz diye. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlaşma yok

"EN UFAK İSTİHBARATI PAYLAŞIRIZ"

20-25 km içerisine ne zaman girdik, oradaki tacizlerde azaldı. Bize en ufak bir istihbarat gelirse hemen paylaşırız. Mesela dün akşam yine o taraflarda istihbarat geldi. Genelkurmay Başkanlığı'yla paylaştık.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİ YÜKSELDİ"

Cizre'de bir iş adamı geliyor. 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. Eğer orada istikrarsızlığı görse yaparım der mi? Demez. Keza ayakkabı sektörü, keza diğer sektörler. Bölgede madenler çalışmaya başladı. Madenler Türkiye'nin enerjisine katkı sağlamaya başladı. Bütün bu herkesin moralini yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseldi. Orası bambaşka bir Türkiye'ye doğru gidiyor. Bizim ekonomimizin sıçrama dönemine geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin altyapısı, oluşturduğu dinamik büyük bir sıçramayı getirecek. Bunu herkes görüyor. Bugün İHA yapıyoruz, bugün Çanakkale Köprüsü yapıyoruz. Libya'dayız. Bizim burnumuzu götürürler miydi Irak'ın 20-25 km içerisine. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de. Özellikle tekstilde Orta ve Güney Doğu Anadolu'da büyük bir sıçrama yaşanacak.

"İSTİHBARATIMIZ MUHTEŞEM ÇALIŞIYOR"

Teknolojisi çok gelişti. Başlangıcından çok daha ilerisine gitti. Akıncı geldiği andan itibaren bizim havada durabilme kabiliyetimiz çok daha fazla olacak. Bu terör örgütünün kırsalda durabilmesini kısaltacak. İstihbaratımız her yönüyle muhteşem çalışıyor. Çok önemli, Türkiye'yi sarsacak olayları ses çıkarmadan hallediyor.

"76 BİN KİŞİ EHLİYETİNİ KİMLİK KARTINA YÜKLETTİ"

Bundan 5 yıl önce Kırıkkale'de pilot olarak bir proje başladı. Sonra 2017'nin başında 81 vilayette başladık. Ondan sonra 58 milyona kimlik kartı verdik. Size buradan güzel bir haber daha vereyim. Bu parmak izlerimizi işleyen yerli ve milli sistem değil yabancı sistem. Şimdi HAVELSAN'la POLSAN güzel bir şirket kurdular. Yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi milli ve yerli bir yazılımla kendimizin işleyeceği yepyeni bir sisteme giriyoruz. Yeni kimlik alacak, gidecekler biz ona bir kağıt imzalatacağız. Diyecekler ki buna ehliyetimi de eklemek istiyorum. 4 gün sonra otomatik olarak yüklenecek. Buna e-imza yükleyeceğiz. Aynı zamanda SGK bilgileri yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Ocak'tan sonra ki ilk süreçte EKDS ile notere vatandaşımız gittiğinde kimlik kartıyla bilgileri doğrulanacak. Artık bir daha sahtecilik olayları ortadan kalkmış olacak. Noterler, AVM'ler hepsi bu EKDS'yi bekliyor. Kredi kartlarını da yüklememiz olabilir. Fakat onu bankalarla konuşulması gerekir. Bakanlıklar arasında e-başvurusu birinci olan bakanlığız. Bu konularda Türkiye, vatandaşa hizmet kalitesinde üst noktaya geldi. Sağlık raporuyla ehliyeti alamayacak bir durumda süreç söz konusuyla (Sağlık Bakanı) Fahrettin hocayla konuşur ve müdahale ederiz. Bizim günlük rakamlarda düşme söz konusu değil. Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi.

"AYM İLE KİŞİSEL BİR SORUNUMUZ OLMAZ"

Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır. Şimdi Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu. İlk üyelerinin içinde kimler var. Adnan Menderes'i asanlar. Türkiye'de birçok tartışmalar oldu. Türkiye'de başörtüsü kaç sene tartışıldı? Sınavda bir hoca geldi sınıfımızdaki kız arkadaşımızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. İzin vermedik. AYM ne yaptı? Siyaset yol açmaya çalıştı, AYM iptal etti. Bu bir şey demek; İstediğimiz kadar özgürlük veririz, istediğimiz kadar kısıtlarız. 17-25 Aralık nasıl geldi bu ülkeye ya? Birisi ifade etsin. Peki bunlardan sonra derdiniz ne ya? Bugün ne oluyor da bisiklet tartışması başlattınız. Dönüp AYM üyesinin bisikletini gösterip, pr üzerinden tweet atması sakil bir düşüncedir.

"DEVLETİN GÖREVİ KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMAKTIR"

Bu ülkede çukur, barikat hendek olayları oldu mu olmadı mı? Yüzlerce evladımız şehit olmadı mı? Ne istediler. Dediler ki: Ey devlet senin yapını kaldırıyorum, yerine burada yenisini yapıyorum. Bütün bu hakların tamamını kim engelledi? PKK. Devletin görevi kamu düzenini sağlamaktır. Vatanseverlik herkesin görevidir. AYM ne yaptı? Şöyle bir karar verdi: Bir bildiri imzaladılar. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız.

"AKADEMİSYENLERİN BU BİLDİRİSİ REZİLDİR"

"Bu kasıtlı ve planlı kıyım." Siz kabul eder misiniz böyle bir cümleyi? "Devlet katliam yaptı" diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Onlarca yüzlerce evlat şehit oldular, gazi oldular. Bu memleket kolay mı kurtarıldı? Müzakere koşullarından tutun, rezil bir bildiri bu. Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. Şimdi biz bu ülkenin varlığı için kendini feda edenlere ne anlatacağız? Ağzımda 3 kelam varsa bunu söylerim.