Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in Kıyma makinesi tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü'den Saygı Öztürk'e röportaj verdi. Akşener, röportajda bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını belirterek "Her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını" söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Akşam Gazetesi'nin 1960 yılına ait "Cesetler, yem makinalarında kıyılıp toz haline getirilmiş" manşeti ile Sözcü Gazetesi'nin 20 Haziran 2020 tarihli "Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar" başlıklı gazete manşetlerini paylaştı.

"KEŞKE O TALİHSİZ CÜMLEYİ KURMASAYDINIZ"

Soylu tweetinde şu cümleleri kullandı: "Bebek davası, Don davası, Kıyma makinasına koyulan öğrenciler Yalanlar iftiralar... Haysiyet gözetmediler Vicdan gözetmediler Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef. Hem de bir kadının namusuna iftira atana..."

BAKAN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE SAYGI ÖZTÜRK'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bakan Soylu, Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'yla ilgili "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısına çok sert tepki göstermişti.