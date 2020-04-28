Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği ve 42 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısıyla ilgili terör örgütüne gözdağı verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 42 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

SİVİLLER YANARAK CAN VERDİ

Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.