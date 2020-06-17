LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

SINAVDA GÖREV ALAN ÖĞRETMEN SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Öte yandan Bakan Selçuk, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz,binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk, 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev aldığını belirterek, bu yıl 353 bin 158 öğretmen ve 17 bin 990 rehber öğretmenin görev alacağını ifade etmişti.