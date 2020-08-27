Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yaptı. Pakdemirli "2020 yılı kuru üzüm fiyatı 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olacak" dedi. Pakdemirli ayrıca, tarımsal destek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

"KURU ÜZÜM FİYATLARINI AŞAĞI DÜŞÜRMEMEKTE KARARLIYIZ"

Bu rakamın düşmemesi için gereken tedbirlerin alınacağına vurgu yapan Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız" değerlendirmesini yaptı

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YARIN HESAPLARDA

Tarımsal destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Pakdemirli, ödemelerin yarın 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağını müjdeledi. Pakdemirli konu hakkında şunları söyledi:

"Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."