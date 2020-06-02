Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim

Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı Türkiye'de yeni normalleş süreci 1 Haziran'dan itibaren başladı. Bu kapsamda; seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdi. Kafe, restoran ve çay bahçeleri gibi işletmeler yeniden hizmete açıldı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte maske kullanımının önemi de arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından, bu süreçte maske kullanımının önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"RİSKE KARŞI BİRAZ DAHA SABREDELİM"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 164 bin 769 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 563 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 651 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 128 bin 947 hasta iyileşerek taburcu edildi.