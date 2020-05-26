Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı

Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasak sona ermeden dakikalar önce kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"EVİMİZİN KIYMETİNİ BİLMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24.00'de sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 158 bin 762 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 397 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 739 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 121 bin 507 hasta iyileşerek taburcu edildi.