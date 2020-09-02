Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin vurduğu Giresun'da düzenlediği mitinge ilişkin, "Burada sosyal mesafe ile bahsedilecek bir ortam oluşamadı. Siz bu kararı destekliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANIMIZ TEDBİRLER KONUSUNDA HASSAS"

"Maske, mesafe ve hijyen noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın da hassaslık içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim vatandaş olarak özellikle maskesiz şekilde sokakta dolaşılmaması gerektiğine inanıyoruz. Mesafe ve temizliği de özellikle dikkat etmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum"