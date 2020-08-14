Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı. İlk paylaşımında "Virüsten kendimizi korumamız, kuralları belli olduğu için kolaydır. Zor olan nedir?" diyen Koca ikinci paylaşımında, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir" dedi.
14.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.
Yarım saat sonra başka bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" dedi.