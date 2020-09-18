Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınında son durumu görüştüklerini belirten Bakan Koca, "Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim" dedi.

"SAĞLIK ALTYAPIMIZ VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA KONUŞTUK"

Bakan Koca, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim" ifadelerini kullandı.