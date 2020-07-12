Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Temmuz tarihli koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu illeri paylaşıp uyarıda bulundu.

"TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

12 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1012 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 363 oldu. Tedavisi tamamlanan 1298 hasta ise taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.