Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan bir doktorun uyarılarını paylaştı. Akciğerlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve kalbinin durduğunu belirten Doktor Selçuk K., "Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor." dedi.

"VİRÜS BEYNİMDE DAHİ TUTULUM YAPMIŞ"

Koronavirüse yakalanan ilk hastalardan biri olduğunu belirten Doktor Selçuk B., "Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, mide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 7 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1185 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 813'e, toplam vaka sayısı ise 238 bin 450'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 221 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1028 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.