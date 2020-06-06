Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı isyan ettiriyor. Twitter hesabından her gün farklı fotoğraflar paylaşan Koca, bugün de Galata Köprüsü'nde balık tutanların yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.

"RAST GELMESİN"

Bakan Koca mesajında ise şunları yazdı: Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. RAST GELMESİN!"

SON 24 SAATTE 21 KİŞİ VEFAT ETTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı'nın açıkladığı 6 Haziran verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 878 kişinin ise test sonucu pozitif çıktı. Ülkemizde toplam vaka sayısı 169 bin 218'e yükselirken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4 bin 669 oldu.