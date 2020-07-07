Bakan Koca, 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı haberini paylaşarak fazla yolcu uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 14 kişilik minibüse 42 kişinin binmesini örnek vererek, koronavirüs tedbirleri kapsamında "fazla yolcu" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yolcu fazlalığından kapılarını kapatamayan, 14 kişi kapasiteli minibüsten İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliğinin denetimi sırasında 42 kişi çıktı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE MESAJI

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımda, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.