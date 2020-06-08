Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları bir kez daha "sosyal mesafe" konusunda uyardı.

HARFLERİN ARASINA BOŞLUK KOYARAK SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI

Twitter hesabından sık sık koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda paylaşımlar yapan Bakan Koca, bu sefer her harfin arasına boşluk koyarak, "Mesafe kuralına uyalım" dedi. Bakan, sosyal mesafe kuralına uyulması zor ortamlara girilmemesi gerektiğine de kelimeler arasında boşluk koymadan dikkat çekti.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: