Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

13 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 21 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 912'ye yükseldi. 1243 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 245 bin 635'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1243 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 228 bin 57'ye yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9 oldu.