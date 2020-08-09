Sağlık Bakanı Koca: Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" ifadelere yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"KURALLARA UYMAYANLAR İÇİN ETKİLİ OLSUN"

Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" ifadelerini kullandı.

1172 YENİ TANI

Son açıklanan koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti.