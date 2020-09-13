Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyarıda bulundu: Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışı işaret ederek, koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini altını çizdi.

"HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞMAYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

13 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 56'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 1527 artarak 291 bin 162 oldu. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,2 oldu.