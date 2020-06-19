Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor.

"KULÜPLERE BUGÜN ÖDEME YAPILACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.

"2019'DAKİ BAŞARILI ÖNCÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.