Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan koronavirüs vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 43 bin 498 test yapıldı ve 2 bin 936 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 89 hasta Kovid-19 salgını nedeniyel hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 81'e, toplam vaka sayısı ise 117 bin 589'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI TOPLAM VAKA SAYISININ ÜÇTE BİRİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayılarını paylaştığı açıklamasında salgınla ilgili önemli bir gelişmeyi de açıkladı. Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artışın öngörülebilir düzeyde olduğunu belirten Koca, "İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerini kullandı.