Bakan Ersoy, Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

"YAPTIRIM UYGULANACAK"

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi.

"GÖRÜNTÜLER BAKANLIĞIMIZI DA RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Tepki çeken görüntülerle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dan da açıklama geldi. Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır." dedi.

"GEREKEN İŞLEMLERİN YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR"

Galata Kulesi'nin bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Demircan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz."