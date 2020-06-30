Bakan Berat Albayrak'a hakaret eden şüpheli Mersin'de gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yapan 1 kişi, Mersin'de gözaltına alındı.

30.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:06

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yapan 1 kişi, Mersin'de gözaltına alındı.

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı

Edinilen bilgiye göre, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli E.B., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(İHA)