Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduklarını, ülkenin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacaklarını bildirdi.

04.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:19

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden çiftçilere yapılan desteklere ilişkin açıklama yaptı. Pandemi sürecinde çiftçinin yanında olduklarını belirten Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunulduğunu söyledi.

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İLK HASADI TÜRKŞEKER ALMAYA BAŞLADI

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı, Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Albayrak'ın yaptığı paylaşım şöyle: