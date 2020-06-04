Bakan Albayrak: Ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduklarını, ülkenin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacaklarını bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduklarını, ülkenin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacaklarını bildirdi. Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı, Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA