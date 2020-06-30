Bakan Albayrak'tan, 'teşekkür' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra- Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih dünyaya gözlerini açtı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah (cc) evlat isteyenlere bu e?siz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin" ifadelerini kullandı.