Bakan Albayrak, sosyal medyadaki çokomelli paylaşımlarına gönderme yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı. Bakan Albayrak, "Çokomelli bir mesaj vereceğim. Burası çokomelli" dedi.

Bakan Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Albayrak, programın sonunda sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan "çokomelli" paylaşımlarına göndermede bulundu. Albayrak, "Gençlere buradan güzel bir mesaj vereceğiz. Ne diyoruz? Çokomelli mi diyoruz. Çokomelli bir mesaj vereceğiz." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDA EN ÇOK ÇOKOMELİ VE ETİ PUF'U SEVERDİM"

Ahmet Hakan'ın "Bu tür paylaşımlar hoşunuza gidiyor mu?" sorusuna da yanıt veren Bakan Albayrak, "Ben çocukluğumda en çok çokomeli ve Eti Puf'u severdim. Eti Puf'un hindistan cevizlisi çok güzel olur. Gençlerin saygı ve ahlaki değerlere dokunmayan her yorumuna saygım var. Güleceğiz tabi ki de. Bence de çokomelli" ifadelerini kullandı.