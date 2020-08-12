Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına yaptığı gönderme kırdı geçirdi. Bakan Albayrak, "Çokomelli mi diyoruz? Çokomelli bir mesaj vereceğim. Burası çokomelli" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı. Bakan Albayrak, "Çokomelli bir mesaj vereceğim. Burası çokomelli" dedi. Bakan Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Albayrak, programın sonunda, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına göndermede bulundu.