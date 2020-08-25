Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de "Sakarya sahası" adı verilen bölgede keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın çıkarılma maliyetinin 5-6 milyar dolar olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Keşfedilen doğal gazı çok daha az maliyetle çıkaracağız" dedi.

"BU YATIRIM İÇİN BÜTÇE VE İMKANLARA SAHİBİZ"

Bakan Albayrak, NTV'de yayınlanan Özel Röportaj programında, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğal gazın tamamen yerli ve milli imkanlarla çıkarılacağını belirten Albayrak, "Karadeniz Ereğlisi'ne gelen kesim alt yapı itibariyle de çok iyi bir zeminde çıktı. Burada söylenene 5-6 milyar dolarlık yatırımlar falan... Çok daha az maliyetle çıkaracağız. Bu yatırım için bütçe ve imkanlara da sahibiz. Finansmandır farklı desteklerdir bunlar farklı. TPAO doğal gazı çıkaracak kendi sistemine sahiptir. Bu konuşulan rakamların daha az maliyetinde, çok daha kaliteli bir şekilde, ağırlıklı kendi mühendislerimiz kendi imkanlarımızla çıkaracağız" ifadelerini kullandı.