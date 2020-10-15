Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı

Dün akşam Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde iddiaya göre A.C.'ye ait inek, İ.C'nin evinin bahçesine girip otlamaya başladı. Bunun üzerine A.C. ile İ.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.C. İ.C'nin kafasına kazma sapıyla vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan İ.C. de belinden çıkardığı tabancayı A.C'ye ateşledi. Boynundan vurularak yaralanan A.C., ihbar üzerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, İ.C.'yi gözaltına aldı. Başından yaralı olan İ.C., hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü. İfadesi alınan İ.C., adliyeye sevk edilirken, tedavi altındaki A.C.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.