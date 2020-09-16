Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs vakalarına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla bir hafta boyunca siyah kurdele takacağını duyuran Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yüklendi. TTB'yi "ihanet oluşumu" olarak niteleyen Bahçeli, açıklamasında "Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.

Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarını telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, bunu gördüklerini ve karanlık emel sahiplerini bildiklerini vurguladı.

"TABİPLİĞİN YÜZ KARALARI NEREYE ULAŞMAYI PLANLIYOR?"

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz.' eylemi haince bir tertiptir.

"TTB, ŞAİBE VE ŞÜPHELERİ KÖRÜKLEMEKTEDİR"

Çağrım şudur; Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır."