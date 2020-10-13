Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sürpriz bir çıkışa imza atmış ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye erken seçim çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan, çık kardeşim yarın sabah, de ki 'Yeter artık'. Türkiye'yi seçime götür" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN YANIT GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere MHP Lideri Devlet Bahçeli parti grubunda yaptığı konuşmada yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na altın fiyatları üzerinden göndermede bulunan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ne oldu da seçim diye tutturdu. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Sana kimler ne söyledi, neyi vaat ettiler? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boşver, sükut et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Bu işlere kafa yorma, seçim meçim derdine düşme, işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Seçim zamanında yapılacaktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Erken seçim tartışması emek ve nefes israfıdır. Anket aldatmalarını milletin iradesi yıkıp geçecektir. Kim aday olursa olsun, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolular yaparsa yapsın, nafiledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP, sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"SEN GİT KOBANİCİ YOLDAŞLARINLA KUCAKLAŞ"

CHP, Uygur Türkleri konusunda parmak sallayamaz, ders veremez. Onlar, Moskova yolu gözlerken, biz esir Türklerin davası ile nefes alıyorduk. CHP kim, Doğu Türkistan'ı savunmak kimdir? Hele bir de serok Ahmet var ki, gürültü çıkarmakta üstüne yoktur. Hızını alamamış olacak ki, Doğu Türkistan'ı kaça sattığımızı da soruları arasına iliştirmiştir. Be hey serok, satmak senin işindir, pazarlamak seninle anılan bir meslektir. Sen Doğu Türkistan'ın haritada yerini bilmiyorken, milliyetçi, ülkücü hareketin kalbi bu sevda ile çarpıyordu. Sen git, Kobanici yoldaşlarınla kucaklaş.

"ERİVAN'IN DA BİR GECE BEDEL ÖDEYECEĞİNİ AKILLARINDAN ÇIKARMASINLAR"

27 Eylül'de tek yanlı ateşi açan Ermenistan'dır. Azerbaycan kendi topraklarını kahramanca mücadele etmiş, işgal altındaki yerlerin yüzde 25'ini kurtarmıştır. Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. İnsan hakları savunucuları, uluslararası kuruluşlar dillerini yutmuşlardır. Cephede başarı sağlanmadan, topraklar özgürleşmeden, ateşkes olsun demek hiçbir şart altında geçerli olamayacaktır. Zor, oyunu bozacak, güç kullanılarak vatan toprakları alınacaktır. Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali somutlaşmıştır. Katille pazarlık, kurşun olarak, bomba olarak fatura edilmiştir. Dağlık Karabağ masada değil sahada, terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Ermenistan, işgal ettiği her yerden ön şartsız çekilmelidir. Bakü'yü hedef yapanlar, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından, ne de kabus dolu anılarından çıkarmamalılar.

"KIBRIS TÜRK'TÜR, TÜRK KALACAK"

KKTC seçiminde hiçbir aday ilk turda yeterli desteği alamamıştır. Gözler ikinci tura çevrilmiştir. Kıbrıs, milli bir davadır. Bugüne kadar uzlaşmaya kapalı duranın kim olduğu meydandadır. Adil bir barışın önüne Rumlar set çekmiştir. Enosis ihaneti, Kıbrıs'a zincir vurmanın peşine düşmüştür. Kapalı Maraş'ın kısmi açılması yerindedir, temennimiz kalan kısımların seçimden sonra Kıbrıs Türklüğü ile buluşturulmasıdır. Federasyon modeli görüşmeleri sonuç vermedi. Eşit iki devlet seçeneği yegane çözüm olarak önümüzdedir. Vatan toprağı vererek çözüm arayan değil, vatana sahip çıkan, Rum oyunlarına aldanmayan milli bir cumhurbaşkanı vazgeçilmez bir mecburiyettir. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır"