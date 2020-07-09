Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün verdiği "Denizli'de Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi" için yapılan oylamada MHP lideri Devlet Bahçeli kabul oyu kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kabul yönünde el kaldırması üzerine, MHP milletvekilleri de kabul oyu kullandı. Böylelikle Bahçeli ilk kez İYİ Parti'nin teklifine kabul oyu vermiş oldu.

Ancak teklif CHP, İYİ Parti ve MHP'nin kabul oylarına rağmen kabul edilmedi.

"DALGINLIĞIMA GELDİ, KUSURA BAKMA"

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Yasin Öztürk, "Devlet Bey jest yaptı sağ olsun. Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan'ın (TBMM Başkanvekili Celal Adan) gözünden kaçtı. Yanına gidip 'Bizim kanun teklifini yedin' dediğimde bana, 'Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et' dedi." ifadelerini kullandı.