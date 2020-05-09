Bahar yağmurlarıyla ayçiçeğinde yüksek verim bekleniyor
TÜRKİYE'nin yemeklik ayçiçeği yağı üretimi merkezlerinden Edirne'de, kurak geçen kışın ardından gelen bahar yağmuru üreticinin yüzünü güldürdü.
TÜRKİYE'nin yemeklik ayçiçeği yağı üretimi merkezlerinden Edirne'de, kurak geçen kışın ardından gelen bahar yağmuru üreticinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Geçtiğimiz 5 gün içinde 50 kiloya yakın bölgemiz yağış aldı. Bu bizi sevindirdi. Ekili olan ayçiçeğine, buğdayımıza, kanolamıza hepsine iyi geldi. Hasatta yüksek verim bekliyoruz" dedi.
Türkiye'nin ayçiçeği, buğday ve pirinç üretimiyle tahıl ambarı olarak bilinen Edirne'de kurak geçen kışın ardından, son 40 günde metrekareyi düşen 150 kilogram yağış, üreticilerin yüzünü güldürüp, umutlandırdı. Ayçiçeği ihtiyacı olan suyu alıp sağlıklı bir şekilde toprak üzerinde boy verirken, yağan yağmur, buğday ve kanola üreticisini de sevindirdi. Ekimi tamamlanan ve kısa sürede toprak üzerinde boy veren ayçiçeği ile birlikte, yeşeren buğday ve sarı renkte çiçek açan kanola bitkisi tarlaları rengarenk görüntüye bürüdü. Kurak geçen kış aylarının ardından bahar yağmurlarıyla yüzü gülen üreticiler, hasattan yüksek verim bekliyor.
Edirne'nin Büyükismailçe köyünde ayçiçeği üretimi yapan Erdal Akgün, "2019 Ağustos ayından bu yana yağış beklentileri içinde umutsuzluğa gömülmüşken bir anda bahar yağmurlarıyla birlikte, Edirne ve Trakyalı ayçiçeği üreticisinin yüzü gülmeye başladı. Son bir aydan bu yana çok verimli yağışlar aldık. Kış kuraklığını atlattık diyebiliriz. Hava tahmin raporlarına baktığımızda da umutlarımız artıyor. Bu yıl ayçiçeği böyle giderse ayçiçeğinden yüksek verim alacağız. Ektiğimiz ayçiçeği tarlaları yağış aldığı için çok sağlıklı yetişiyor. Bu hem verimin hem de kalitenin artmasına neden olacak. Gerçekten çok iyi. İnşallah yüzümüz gülecek" dedi.