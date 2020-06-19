Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı

Bağcılar'da eşiyle tartıştığı sırada pencereden atladığı ileri sürülen kadın yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 1257. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ercan U., eşi Vesile U.'yu darp etmeye başladı. Ercan U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçaklamaya çalışınca, talihsiz kadın canını kurtarmak için birinci kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ercan U. ise kendisini eve kilitleyerek evdeki eşyaları kırmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

KADINDA KIRIKLAR VAR

Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuları ise Vesile U.'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının ayağında ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

İKNA OLMADI, POLİS KAPIYI KIRDI

Polis ekipleri de kendisini eve kilitleyip eşyaları kıran Ercan U.'yu uzun uğraşlara rağmen sakinleştiremedi. Bunun üzerine evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, eşyaları kırarken kendisine de zarar veren ve bitkin düşen Ercan U.'yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Ercan U. da hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Kadının yardım çığlıklarını duyup yardıma koşan komşusu Mehmet Tan yaşananları anlatarak, "Adam şizofreni hastası. Karısını dövmeye kalktı. Biz de yardım ettik, çektik ama olmadı. Adam kriz geçiriyormuş, bekledik biz de. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Polis ekiplerini aradık. Kadın kendini kurtarmak için aşağı atladı. Biz de onun yardım çığlığını duyduk, yanına gittik yardıma. Adam şu an gazı açmış çakmakla yakarım diye tehdit ediyor. Bütün camları kırıyor eliyle. Bıçak çekmiş kadına, kadının şu an ayağı kırık, kemiği de çıkmış yerinden" şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.