Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şerce kentindeki 48 katlı Abbco Tower adlı gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGINDA KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.

ÖLÜ VE YARALININ OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.