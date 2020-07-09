Bacaya düşen yavru kedi itfaiye kurtardı
Bacaya düşen yavru kedi itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı evin bacasına düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
09.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:34
Bacaya düşen yavru kedi itfaiye kurtardı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı evin bacasına düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Cevat Şakir Mahallesi, Zerdali Sokak'taki Ayhan Atılgan'a ait 2 katlı evin bacasına dün bir yavru kedi düştü. Atılgan Ailesi, kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları bacadaki yavru kediyi, bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan yavru kedi annesinin bulabileceği güvenli bir yere bırakılırken, ev sahipleri kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.